〈頭を抱え、真っ青になって…「大変難しい状態」の親を延命するかを問われた娘の地獄の苦悩「最期は家でポックリ…」〉から続く 帰宅後、ベッドから転げ落ち、意識を失っている母を発見した美鈴は119番通報をする。駆けつけた伊東たち救急隊は、患者の様子を見て美鈴にある決断を迫る。【第1話から読む】【119番は1回何円？】救急車の不適切利用で無駄になる税金が驚きの金額だった！意外と知らない「119」のリアルを