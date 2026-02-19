ミラノ・コルティナ冬季五輪では、金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの活躍を通じて、日本フィギュアスケート勢に注目が集まっています。【画像】ミラノ冬季五輪では、フィギュアスケートの解説を安藤美姫さんがつとめているそこで、過去に「文藝春秋」に掲載されたレジェンド選手の肉声記事から、一部を抜粋して紹介します。今回は、プロフィギュアスケーターの安藤美姫さんが胸中を語った記事です（掲載：「文藝春秋」2013年