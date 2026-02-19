東京・赤坂のサウナ店で夫婦が死亡した火事で、別の部屋でも利用客が閉じ込められるトラブルがあったことがわかりました。この火事は、去年12月、港区・赤坂の「サウナタイガー」で松田政也さんと妻の陽子さんが死亡したものです。この火事をめぐって警視庁はさきほど、業務上過失致死の疑いで関連会社の家宅捜索に入りました。2人は部屋のドアノブが外れ閉じ込められたとみられますが、その後の捜査関係者への取材で別の部屋でも