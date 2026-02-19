「練習試合、中日−日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）日本ハム・新庄監督は、試合前の名護でのトレーニング中に右肘付近の異変を訴えた清宮について「早く帰ってきて、とは思うけどね」と早期回復を願った。清宮はこの日、北谷の球場到着後にタクシーで名護の宿舎に戻った。新庄監督は右肘付近を指さしながら「トラブルあったみたい、ウエイト中に。痛めたたりとかじゃなくて、引っかかりがあるから気になるってい