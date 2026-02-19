自民党は19日、安全保障調査会の幹部会合を開き、防衛装備品の輸出ルールの緩和を巡り、政府への提言を早期に取りまとめる方針を確認した。小野寺五典安保調査会長は、会合後に記者団の取材に応じ、これまで認められてこなかった他国と共同開発した装備品の第三国への輸出について、「当然、共同開発した場合に、共同開発国以外にも装備を提供できるという考え方を持っている」との認識を改めて示した上で、「どの国に出すのか、そ