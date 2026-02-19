船上がカチコチに…第一管区海上保安本部の公式Xは2026年2月16日、真冬の海で消火活動を行った後の巡視船の様子を公開しました。【カッチコチ！】これが、船上が完全凍結した放水後の「さろべつ」です（画像）公開された画像は、巡視船「さろべつ」が放水消火を終えた船上の様子です。船上のあらゆるものが凍結しており、公式Xは「北海道最北の厳しい寒さの中での放水消火を終えた船上は、画像のとおり樹氷のごとく氷着してい