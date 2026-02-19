日本航空（JAL）は、フランクフルト国際空港の「JALファーストクラスラウンジ」と「サクララウンジ」の営業を、5月18日をもって終了する。現在発着するターミナル2から、4月に供用を開始するターミナル3へ移転することに伴うもの。5月19日以降のラウンジサービスについては、決定次第発表する。JALは現在、ホノルルとバンコクを合わせた海外3空港にラウンジを展開している。「JALファーストクラスラウンジ」はフランクフルトのみに