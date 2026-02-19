スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。美山さん登場回、第32回目の今回は、いつもと趣向を変えて、カフェでなくコーヒー専門店へ。大野さんの「エクレア」のアンサーに答えるべくコーヒー豆をゲット。おうちで淹れて、フードペアリングの妙を再確認したようです。はじめて入るコーヒー