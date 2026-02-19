佐世保市で先月にかけて発生した連続不審火の続報です。 住宅の通路に火をつけようとした疑いで先月逮捕された25歳の女が、去年12月に車に火をつけたとして放火の疑いで再逮捕されました。 再逮捕されたのは、佐世保市大宮町の無職、中尾美香子 容疑者(25)です。 警察によりますと、中尾容疑者は去年12月、自宅付近の社員寮の敷地内に駐車してあった、70代女性が所有する普通乗用車に火をつけた疑いがもたれています