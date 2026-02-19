20日（金）は、北海道は朝晩を中心に雲が広がり、道南では所によりにわか雪やにわか雨があるでしょう。東北は午前中は概ね晴れますが、午後は次第に雲が広がり、夕方以降は北部を中心に雨や雪が降る見込みです。東日本は雲が広がりやすく、関東の沿岸部から伊豆諸島では雨の降る所があり、雷を伴う所もありそうです。近畿から中国・四国は午前中は雲が広がりますが、午後は概ね晴れる見込みです。九州は朝までは所によりにわか雨が