グローバル刃物メーカーの貝印は、国内家庭用包丁シェアNo.1ブランド（KSP−POS 2024年1〜12月から同社集計）「関孫六」から、2025年度グッドデザイン賞を受賞した「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」をはじめとするオールステンレス仕様の上位モデルの調理小物シリーズ3種を、2月24日に、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンターなど（店舗によって入荷日が前後する）で発売す