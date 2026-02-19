ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、2月26日から、“春の風物詩”「いちご杏仁」を期間限定で販売する。今年はファンの人々の要望に応えて、初登場の際に大きなインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」をベースティーとして4年ぶりに採用した。さらに、「いちご杏仁 キーホルダー」とドリンクがセットになった特別な「いちご杏仁満喫セット」の販売やオリジナルステッカーのプレゼント、そして隣り合わせると絵がつながる