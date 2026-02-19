人気キャラクター作品「ちいかわ」韓国オフィシャルショップの公式X（@chiikawashop_kr）が19日、同店で販売予定の韓国オリジナルグッズを含む商品ラインナップの一部を紹介した。【写真】韓国の民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのぬいぐるみや雑貨など投稿では、韓国の民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎの「韓国オリジナル韓服マスコット（3種）」のほか、同じ衣装の柄の「韓国オリジナルハ