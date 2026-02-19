左から：「チウインガム〈ラムネ〉」「チウインガム〈コーラ〉」ロッテは、3月3日に「チウインガム〈ラムネ〉」と新フレーバー「チウインガム〈コーラ〉」を発売する。「チウインガム〈ラムネ〉」は昨年3月に発売し、若年層を中心にレトロなデザインが新鮮、かわいいと好評で、出荷実績が計画比の約130％（同社調べ（調査期間：2025年3月〜9月））だった。好評につき、今年も発売する。新フレーバーにはレトロなイメージに合うドリ