浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は2日目を終えた。12Rで森且行（川口）が奮闘した。早めに先頭に立った人気の鈴木圭一郎を最後まで追い回して2着。52歳の誕生日を飾ることはできなかったが、森ここにあり、をアピールした。「びっくりだね。最後はタイヤが駄目だった」と言いつつも、笑顔がはじける。「道中も余裕があった。圭一郎がそこまでの出来ではないのかもよ。もちろん抜きに行きたかったけど、タ