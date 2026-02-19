家宅捜索のため、運営会社の前社長が経営する千葉市の会社に入る警視庁の捜査員ら＝19日午後4時23分東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火災で、運営会社の社長が「前社長にサウナ室の扉を押し戸に変えるように提案したが、断られた」と話していることが19日、捜査関係者への取材で分かった。現場ではL字形のドアノブが外れ、夫婦は室内に閉じ込められたとみられる。警視庁捜査1課は前社長との関係性を含め経緯を調べる。