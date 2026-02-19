オーストリア最高峰のグロースグロックナー山/Joe Klamar/AFP/Getty Images（CNN）オーストリア最高峰の山で交際相手の女性を凍死させたとして起訴された被告の裁判が、18日に始まる。この裁判は、登山者が同行者の安全に対して負う責任について重大な影響を及ぼす可能性がある。地元メディアがトーマス・Pの名で取り上げる36歳の被告は、2025年1月19日未明、オーストリアのグロースグロックナー山で、共に登山していた33歳の交際