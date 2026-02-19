人生後半を楽しく過ごすコツはあるか。落語家の立川談慶さんは「『なんとなく気が進まない』という予感を無視してはいけない。これは人生の黄昏時に差し掛かった者だけに与えられた一種の才能だ」という――。※本稿は、立川談慶『人生は「割り勘」思考でうまくいく60歳からの「人間関係・健康・お金」の不安を分かち合うヒント』（かんき出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■「行きたくないな」は無視してはいけない還暦