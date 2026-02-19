東京都は2月9日、こどもスマイルムーブメントアンバサダーによる特別授業を日野市立日野第二中学校で開催した。当日は、日野市立日野第二中学校の第1学年と第2学年の生徒419人が参加し、講師を務めた谷真海さんと栗山英樹さんの話に耳を傾けた。世界で活躍したパラアスリートの谷さんが子供たちに特別授業を実施○東京都が行う「こどもスマイルムーブメント」とは特別授業は、「チルドレンファースト」の社会の実現を目指す東京都