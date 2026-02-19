西武の2年目を迎えた冨士大和目を引く姿が話題となっている。西武の育成契約、冨士大和投手が独特の投球フォームが「確かにクセになる」などと話題になっている。冨士は埼玉・大宮東高から2024年育成ドラフト1位でプロ入り。1年目の昨季はファームで4試合に登板し、1勝1敗、防御率3.44の成績を収めた。186センチ、80キロの体格を誇る左腕で、この冬には台湾での「2025アジア・ウインターリーグ・ベースボール」に参加。3試合に