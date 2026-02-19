【モデルプレス＝2026/02/19】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が、2月19日までに自身のInstagramを更新。ロングコート姿を公開した。【写真】K-POP人気美女「次元の違う美しさ」スリットコートから圧巻美脚◆リサ、スラリ美脚のぞくスリットコート姿披露リサは「Kith Women Spring 2026． Designed by me」「＃LISA×Kith」と添え、自身がデザインに携わったライフスタイルブランドのウィメンズラインの衣装を着用した