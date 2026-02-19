宮崎キャンプに参加中の秋広優人内野手が１９日の紅白戦に白組の「５番・一塁」で出場。２回無死の１打席目に先発ローテの有力候補の松本晴から左前にクリーンヒット。４回２死の２打席目は、昨季のシーズン途中にリチャードとの交換トレードで一緒に巨人から移籍した大江竜聖と対決。ストレートをしぶとく中前安打にはじき返した。大江は二松学舎大付高の先輩でもある。「ジャイアンツでも（紅白戦で）対戦したことありましたけ