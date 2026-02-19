◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、１〜３着馬に皐月賞の優先出走権）２週前追い切り＝２月１９日、美浦トレセン前走の京成杯４着から巻き返しを狙うタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が、２月１７日に帰厩後初時計をマークした。三浦皇成騎手が騎乗してＷコース単走で６ハロン８７秒６―１２秒４を馬なりでマークして、順調さをアピールし