18日昨夜、発足した第2次高市内閣。高市首相「ここ？」和やかな雰囲気で笑顔を見せる高市首相。内閣を支える18人の閣僚は全員再任しました。その1時間前、会見を開いた高市首相は国を率いる決意を改めて語りました。（高市首相）「第105代内閣総理大臣として、 引き続き重責を担うことになりました。120日前、衆議院の首班指名選挙で、237票。過半数をわずかに4票。上回るだけの薄氷を踏む思いでの政権発足でございました。今回は3