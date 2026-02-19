静岡･磐田市で、18日、質店を狙った強盗事件があり、25歳の男が逮捕されました。しかし、磐田市では先週14日･土曜日にも強盗事件があったばかりで、このところ県内では各地で強盗事件が多発しています。静岡県内で相次ぐ強盗事件。18日午後、磐田市中泉の質店では…。（記者）「現場は磐田駅から300メートルほど離れたあちらの店舗です。警察官が出入りする姿が確認できます」包丁のようなものを持った男が店に押し入り金品