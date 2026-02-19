フジテレビの三上真奈アナウンサー（３６）が１９日、第１子を妊娠したことをインスタグラムで公表した。三上アナは「この度、新しい命を授かりました」と報告し、今後について「産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です。」と説明した。続けて「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします。」と、番組愛をにじませつ