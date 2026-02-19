埼玉県警は19日、同県飯能市内の土地開発許可を巡り、有利な取り計らいを依頼する趣旨だと知りながら、業者側から現金500万円を受け取ったとして、受託収賄の疑いで前飯能市長大久保勝容疑者（73）を逮捕した。