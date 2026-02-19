19日未明、埼玉・狭山市の住宅に複数の人物が侵入し、就寝中の男性を棒状のもので殴り、現金などを奪って逃走しました。午前4時20分ごろ、狭山市柏原の住宅で、「何人かが室内に入ってきた」と住人の男性（79）から110番通報がありました。警察によりますと、複数の人物が住宅に侵入し、1階で就寝中だった男性を棒状のもので殴り、現金などを奪って逃走したということです。男性は頭などにけがをして病院に搬送されましたが、意識