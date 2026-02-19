茨城県の介護施設で点滴に注射器で空気を注入し入所者2人を殺害したなどとして、殺人と窃盗の罪に問われた元職員の女の裁判。きょうの裁判では被告人質問が予定されていましたが、元職員は「全ての質問に対して黙秘権を行使します」と述べ、質問は行われませんでした。古河市の介護施設で職員として勤務していた赤間恵美被告（40）は、2020年、入所していた鈴木喜作さん（当時84）と吉田節次さん（当時76）の点滴に注射器で空気を