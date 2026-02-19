ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子フリーが１９日（日本時間２０日）に行われる。日本勢は、ペアの三浦璃来・木原龍一組の金メダルなどメダルラッシュで、女子にも期待が高まっている。そんな中、リンクを滑りながら撮影する「白いカメラマン」の存在がＳＮＳで話題になっている。（デジタル編集部）白いスーツで滑らかなスケーティング演技が終わった後にリンク上で滑らかなスケーティングで動きながら