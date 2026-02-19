元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。ウミガメのものまね誕生秘話を語った。この日は後輩のフリーアナ内田恭子と出演。内田が「笑っていいとも！」での失敗談を語る中、ハライチ澤部佑から「木佐さんは『いいとも』出てないんでしたっけ？」と質問を受けた。木佐は「やりましたね。なんかいろいろ…」と言葉を濁すと、「青汁とか、ウミガメとか