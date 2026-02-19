テレビ東京は１９日、都内の同局で定例社長会見を行い、放送中のドラマ「元科捜研の主婦」（金曜、夜９時）の動画配信サービスなどでの累計配信再生回数７００万回突破を喜んだ。テレビ朝日系ドラマで人気を博し、終了した「科捜研の女」を想起させるドラマとしても注目を浴びたが、再生回数（第１話〜５話）の高さに吉次弘志社長も注目。「見ますよ。自分のところの番組ですから」と楽しみにしているといい「そこの効果がどこ