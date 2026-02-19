不動産会社が持つ土地を勝手に売却して約8億円を横領した疑いで、「希代の詐欺師」と呼ばれる男らが再逮捕されました。松沢泰生容疑者（74）ら3人は、不動産会社「ハナマサ」が所有する土地を勝手に売りさばき、8億3200万円を横領した疑いが持たれています。松沢容疑者は、「ハナマサ」の登記を不正に書き換え、会社を乗っ取ろうとしていたとみられています。横領した金のうち、約2億5000万円は砂利の運搬など船舶事業の資金に充て