フジテレビアナウンサーの山〓夕貴が19日、同局系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に進行役として出演。夫のおばたのお兄さんとの出会いを語った。山〓は夫との出会いについて「ものまね番組」と語ると、「私が担当していたものまね番組で、夫が小栗旬さんのものまねでネタを披露したんですけど。私が小栗旬さん大好きで、それでちょっとときめいちゃって」と明かした。ハライチ岩井勇気が「ジェネリックでもいいってこと？」