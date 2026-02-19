雨が少ない状態が続いています。あす（20日）午前9時から、香川用水への供給量を3割削減する第2次取水制限に入ることが決まりました。 四国の水がめ、高知県の早明浦ダム周辺では記録的な少雨が続いていて、きょう（19日）午前0時現在、ダムの貯水率が44.3%まで低下しています。 このため、吉野川水系水利用連絡協議会は香川用水への供給量を30%削減する第2次取水制限をあす午前9時から開始すると決めました。 冬場の第2次取水