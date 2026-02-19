昨年12月に法務省より懲戒処分を受けた元検事A（35）に、約1年半にわたり独身だと騙されて続けてきた柏木亜紀さん（仮名）。現在、彼女はAに対し550万円の損害賠償を求める裁判を起こしている。 【画像】人目も気にせずキス…大胆だったA氏と被害を訴える柏木さんの写真 不倫関係だったと知らなかった柏木さんはAとの結婚、さらには出産も強く望んでいた。いっぽうのAは「婚姻意思はないことは伝え、柏木さんも認識して