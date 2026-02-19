レモネードの売り上げを小児がんの治療などに役立てる活動を展開するボランティアサークルが、きょう、集めた寄付金を山形大学医学部に贈りました。 【写真を見る】「楽しい時間を増やせたら」レモネードの売り上げで小児がん患者を支援山形ワイヴァンズの村上選手はおもちゃを寄贈 今回は活動に賛同したスポーツ選手の思いが詰まった、『ある物』も贈られました。 きょう山形大学医学部に寄付金を贈