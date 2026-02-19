セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。プレー中に見せた“ご機嫌ショット”の動画がファンの注目を集めている。【動画】セキ・ユウティンが腰をくねらせ投げキッス！投稿された動画では、ユウティンが放ったショットがバンカーを綺麗に越え、ピン手前数メートルに落ちるナイスショット。手応えを感じた様子で満面の笑みを見せると、あごの下に手のひらを添えるキュートなポーズを取りながら、踊るような軽やかな