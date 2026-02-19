＜ホンダLPGAタイランド初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。畑岡奈紗が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。シャネッティ・ワナセン（タイ）と並び、7アンダー・首位タイ発進を決めた。【最新スイング】センス全開！畑岡奈紗の華麗な足さばき山下美夢有は4アンダー・16位タイ。古江彩佳、岩井千怜、吉田優利は3アンダー・26位タイ、勝みなみと馬場咲希は