手品師のマギー審司が自身のインスタグラムを更新。沖縄のカヌチャゴルフコースをラウンド、「久しぶりに100切れました!!」と嬉しそうに投稿した。【写真】100切りの喜びが詰まったスコアカードを大公開今回はゴルフ番組の収録で沖縄を訪問。「3組で回ったので一緒ではありませんでしたが、涌井さんもいらっしゃいました」と記すと、現在は中日ドラゴンズに所属する投手で、NPB史上唯一の3球団で最多勝利を記録している涌井秀章と