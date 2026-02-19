平戸市の80代の女性が去年、時価4億円相当の金塊をだまし取られたニセ電話詐欺事件で、警察は新たに57歳の男を逮捕しました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都の無職 小野 善孝 容疑者(57)です。 警察によりますと、小野容疑者は検事や警察官を装って平戸市の80代の女性から資産などの情報を聞き出し、時価4億円相当の金塊の購入を指示。 去年12月9日に女性の自宅から段ボール箱に入った時価2億円相当の金塊をだまし