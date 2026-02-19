2月18日に22歳の誕生日を迎えた都玲華が自身のインスタグラムを更新。「22」の数字に、誕生日ケーキやピンクのハート、干支のサルの絵文字などを並べて投稿した。【写真】目元がそっくり？ 幼い頃の都玲華投稿では3枚の写真を公開。1枚目は「Happy Birthday」と書かれたデザートプレートと花束を持ち、嬉しそうに目を閉じた写真だ。その上には手書きで「22ィ〜!!」と勢いよく記されていた。最後は幼い頃の懐かしい写真。今にも泣き