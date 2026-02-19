◇米女子ゴルフツアーホンダLPGA第1日（2026年2月19日タイサイアムCC＝6649ヤード、パー72）今季第2戦が開幕し、ツアー7勝の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が8バーディー、1ボギーの7アンダー65をマークし、シャネティー・ワナセン（21＝タイ）と並びトップに立った。今季開幕戦ヒルトングランド・バケーションズ・チャンピオンズに続く2試合連続の首位発進となった。山下美夢有（24＝花王）は4アンダー68