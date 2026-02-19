DeNAのドラフト1位・小田康一郎内野手（青学大）が19日、ロッテとの練習試合（糸満）に「2番・三塁」で先発出場。初回無死一塁で相手先発のエース格・小島和哉投手が投じた2球目の141キロ直球を右前に運んだ。一、三塁となる好機をつくりだし、その後の松尾汐恩捕手の左越え2点適時二塁打を演出。「（先頭打差の）梶原さんのヒットでいい流れに乗ることができた」と背番号3は声を弾ませた。15日中日との練習試合（北谷）に続