東京市場まとめ 1.概況 日経平均は328円高の57,472円と続伸して寄付きました。前日の米国市場では、ハイテク株を中心に買いが入り、日本市場も半導体関連銘柄などが好調なスタートとなりました。序盤は一進一退に推移し、前場中ごろにかけて上げ幅を拡大しました。一時、終値ベースの最高値である57,650円を上回る場面がありましたが、その後は伸び悩み、454円高の57,598円で前引けとなりました。後場も底堅い値動き