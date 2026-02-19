茨城県警は１８日、美容室を中心に窃盗を繰り返したとされる栃木県小山市の無職男性（２２）の窃盗事件の捜査を終えたと発表した。グーグルマップで店の間取りなどを調べ、入り口のガラスをバールで割って侵入していたという。被害件数は茨城、栃木など５県で１２４件、自動車盗も含めた被害総額は約８８００万円に及ぶという。発表によると、男性は昨年１〜１０月頃、美容室など９６軒に侵入し、現金や専用はさみを盗むなどし