ファミリーマートは2月24日、プライベートブランド「ファミマル」より、「来来亭」監修による「来来亭 しょうゆラーメン」(288円)と「来来亭 背脂こってりラーメン葱盛り」(288円)を全国のファミリーマートで発売する。「来来亭 しょうゆラーメン」(288円)、「来来亭 背脂こってりラーメン葱盛り」(288円)来来亭は、滋賀県野洲市に本店をかまえ、全国に約240店舗を展開するラーメンチェーン。京都風醤油味の鶏ガラスープに背脂をふ