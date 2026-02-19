【モデルプレス＝2026/02/19】女優の内山理名が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。リアルな朝食風景を公開し、話題を呼んでいる。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「器にもセンス溢れてる」具沢山な朝カレー◆内山理名「朝カレー」丁寧な朝食を披露内山は「朝カレー」と題し、朝食の様子を公開。 「カレーはいつだってご機嫌になるね」と綴り、こだわりの器に盛り付けられた具沢山のカレーライスの写真を載せている。