Gakkenは2月19日、ガールズクラフトシリーズ「レジンでつくる ときめき文具」(2,860円)の予約販売をAmazon・楽天ブックスなどで開始した。「レジンでつくる ときめき文具」(2,860円)同商品は、小学生の間で大人気の「ぷっくりシール」と「シール帳」が手作りできるクラフトキット。UVライト不要のレジンをまぜてシリコン型に入れるだけで、透明感たっぷりのキラキラ文具が完成する。○シール帳、ペン、定規と20個のぷっくりシール