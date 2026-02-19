ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、2月19日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。「高市1強国会が始まった」というテーマで、前日からの特別国会と、これまでとの違いについて解説した。 長野智子「さっそく国会を取材されて。いかがでしたか？」 常井健一「